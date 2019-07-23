، "الملكية الفكرية": توضّح الفرق بين الفكرة المجرّدة وحق الملكية الفكرية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملة "تملّك فكرتك" التي تهدف إلى توعية المجتمع السعودي بالفرق بين الفكرة المجرّدة وبين حق الملكية الفكرية.
وأوضحت الهيئة، أن الأفكار وحدها لا يمكن حمايتها فهي شيء غير ملموس لا يمكن إضافة الحماية القانونية إليها, مؤكدةَ أن التحدّي الحقيقي يكمن فيما تتم إضافته إلى الفكرة من جهد أو تعبير؛ ليجعل منها شيئاً جديداً وملموساً له وجود حقيقي.
وأشارت الهيئة إلى كيفية تحويل الفكرة إلى حق ملكية فكرية حيث يتم ذلك بإضافة عمل على الفكرة؛ ليجعلها تكتسب مظهراً خارجياً وتكون منتجاً واقعياً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، براءة الاختراع تمنح الحماية القانونية على منتج تقني جديد أو طريقة تصنيعه، أما حقوق المؤلف فهي تحمي الإبداعات الفكرية للمؤلفين سواءً كان منتجاً مرئياً أو مسموعاً مثل القصائد أو الكتب أو الصور وغيرها من المصنفات، فيما العلامة التجارية تحافظ على الهوية وتعطي لها قيمة مثل الشعارات والرموز والنصوص، أما النموذج الصناعي فيحمي الشكل الخارجي للمنتج مثل الحقائب وعبوة العطور.
"الملكية الفكرية": توضّح الفرق بين الفكرة المجرّدة وحق الملكية الفكريةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-22
أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملة "تملّك فكرتك" التي تهدف إلى توعية المجتمع السعودي بالفرق بين الفكرة المجرّدة وبين حق الملكية الفكرية.
وأوضحت الهيئة، أن الأفكار وحدها لا يمكن حمايتها فهي شيء غير ملموس لا يمكن إضافة الحماية القانونية إليها, مؤكدةَ أن التحدّي الحقيقي يكمن فيما تتم إضافته إلى الفكرة من جهد أو تعبير؛ ليجعل منها شيئاً جديداً وملموساً له وجود حقيقي.
وأشارت الهيئة إلى كيفية تحويل الفكرة إلى حق ملكية فكرية حيث يتم ذلك بإضافة عمل على الفكرة؛ ليجعلها تكتسب مظهراً خارجياً وتكون منتجاً واقعياً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، براءة الاختراع تمنح الحماية القانونية على منتج تقني جديد أو طريقة تصنيعه، أما حقوق المؤلف فهي تحمي الإبداعات الفكرية للمؤلفين سواءً كان منتجاً مرئياً أو مسموعاً مثل القصائد أو الكتب أو الصور وغيرها من المصنفات، فيما العلامة التجارية تحافظ على الهوية وتعطي لها قيمة مثل الشعارات والرموز والنصوص، أما النموذج الصناعي فيحمي الشكل الخارجي للمنتج مثل الحقائب وعبوة العطور.
22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
11:12 AM
أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية حملة "تملّك فكرتك" التي تهدف إلى توعية المجتمع السعودي بالفرق بين الفكرة المجرّدة وبين حق الملكية الفكرية.
وأوضحت الهيئة، أن الأفكار وحدها لا يمكن حمايتها فهي شيء غير ملموس لا يمكن إضافة الحماية القانونية إليها, مؤكدةَ أن التحدّي الحقيقي يكمن فيما تتم إضافته إلى الفكرة من جهد أو تعبير؛ ليجعل منها شيئاً جديداً وملموساً له وجود حقيقي.
وأشارت الهيئة إلى كيفية تحويل الفكرة إلى حق ملكية فكرية حيث يتم ذلك بإضافة عمل على الفكرة؛ ليجعلها تكتسب مظهراً خارجياً وتكون منتجاً واقعياً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، براءة الاختراع تمنح الحماية القانونية على منتج تقني جديد أو طريقة تصنيعه، أما حقوق المؤلف فهي تحمي الإبداعات الفكرية للمؤلفين سواءً كان منتجاً مرئياً أو مسموعاً مثل القصائد أو الكتب أو الصور وغيرها من المصنفات، فيما العلامة التجارية تحافظ على الهوية وتعطي لها قيمة مثل الشعارات والرموز والنصوص، أما النموذج الصناعي فيحمي الشكل الخارجي للمنتج مثل الحقائب وعبوة العطور.
، "الملكية الفكرية": توضّح الفرق بين الفكرة المجرّدة وحق الملكية الفكرية ،
المصدر : الخليج 365
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