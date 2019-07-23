، "أمانة جازان" توقّع اتفاقية مع شركة متخصصة لتطوير آلية العمل ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وقّع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان؛ أمس الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "عِلم" الرائدة في الخدمات الإلكترونية الآمنة بهدف تطوير آلية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشملت الاتفاقية التعاون في مجالات عدة منها: تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات الإلكترونية وتطوير مراكز خدمة العملاء وتقديم الخدمات الاستشارية لمكتب تحقيق الرؤية، إضافة إلى إدارة وتشغيل الفرق الميدانية التي تقوم بالمساندة في المهام الرقابية الميدانية ومتابعة التحصيل وتطوير الأعمال الاستثمارية وتشغيل خدمات طباعة وتوصيل الوثائق للمستفيدين.
وتُمكن الاتفاقية أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها من الاستفادة من نظام "إفادة" الذي يقدم الخدمة الإلكترونية مع الربط والتحقق المباشر مع المراكز الطبية المخولة بفحص العمالة بخصوص إفادة الكشف والتقارير الطبية، واستخراج الشهادات الصحية من المراكز الطبية المعتمدة بدون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلديات.
وأوضح أمين منطقة جازان، أن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ لرفع مستوى الخدمات البلدية وتيسيرها للمستفيدين واستخدام الوسائل التقنية الحديثة كافة بما يحقق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
"أمانة جازان" توقّع اتفاقية مع شركة متخصصة لتطوير آلية العملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-22
وقّع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان؛ أمس الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "عِلم" الرائدة في الخدمات الإلكترونية الآمنة بهدف تطوير آلية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشملت الاتفاقية التعاون في مجالات عدة منها: تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات الإلكترونية وتطوير مراكز خدمة العملاء وتقديم الخدمات الاستشارية لمكتب تحقيق الرؤية، إضافة إلى إدارة وتشغيل الفرق الميدانية التي تقوم بالمساندة في المهام الرقابية الميدانية ومتابعة التحصيل وتطوير الأعمال الاستثمارية وتشغيل خدمات طباعة وتوصيل الوثائق للمستفيدين.
وتُمكن الاتفاقية أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها من الاستفادة من نظام "إفادة" الذي يقدم الخدمة الإلكترونية مع الربط والتحقق المباشر مع المراكز الطبية المخولة بفحص العمالة بخصوص إفادة الكشف والتقارير الطبية، واستخراج الشهادات الصحية من المراكز الطبية المعتمدة بدون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلديات.
وأوضح أمين منطقة جازان، أن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ لرفع مستوى الخدمات البلدية وتيسيرها للمستفيدين واستخدام الوسائل التقنية الحديثة كافة بما يحقق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
10:59 AM
وقّع أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان؛ أمس الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "عِلم" الرائدة في الخدمات الإلكترونية الآمنة بهدف تطوير آلية العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وشملت الاتفاقية التعاون في مجالات عدة منها: تطوير الإجراءات وتحسين الخدمات الإلكترونية وتطوير مراكز خدمة العملاء وتقديم الخدمات الاستشارية لمكتب تحقيق الرؤية، إضافة إلى إدارة وتشغيل الفرق الميدانية التي تقوم بالمساندة في المهام الرقابية الميدانية ومتابعة التحصيل وتطوير الأعمال الاستثمارية وتشغيل خدمات طباعة وتوصيل الوثائق للمستفيدين.
وتُمكن الاتفاقية أمانة منطقة جازان وبلدياتها المرتبطة بها من الاستفادة من نظام "إفادة" الذي يقدم الخدمة الإلكترونية مع الربط والتحقق المباشر مع المراكز الطبية المخولة بفحص العمالة بخصوص إفادة الكشف والتقارير الطبية، واستخراج الشهادات الصحية من المراكز الطبية المعتمدة بدون الحاجة لمراجعة الأمانة أو البلديات.
وأوضح أمين منطقة جازان، أن هذه الخطوة تأتي بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ لرفع مستوى الخدمات البلدية وتيسيرها للمستفيدين واستخدام الوسائل التقنية الحديثة كافة بما يحقق أهداف برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030.
، "أمانة جازان" توقّع اتفاقية مع شركة متخصصة لتطوير آلية العمل ،
المصدر : الخليج 365
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