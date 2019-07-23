، برقيتان من خادم الحرمين وولي العهد إلى السلطان "قابوس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الملك أشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للسلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد - أيّده الله - بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسلطان قابوس بن سعيد؛ سلطان عُمان.

وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.