، "مفقود الأفلاج" على قيد الحياة.. عَلِقت مركبته ورَوَته بئر وهنا عُثر عليه ،

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عثر، فجر اليوم الاثنين، على مفقود الأفلاج في منطقة صحراوية غرب المحافظة.
وفي التفاصيل، كان مواطن في العقد الرابع من عمره قد تغيب مساء أمس الأول السبت، واستنفر على إثر ذلك عدد من ذويه وأعضاء فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ ومتطوعون في البحث عنه، حتى عثر عليه في ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم وهو على قيد الحياة ولله الحمد.
وكانت مركبة المفقود قد عَلِقت في الرمال جنوب غرب الأفلاج، بعدها قام المفقود بالذهاب لأحد الآبار البرية وتزويد نفسه بالماء منها والرجوع لمركبته، ثم عزم على الترجل من مركبته مرة أخرى والذهاب لإنقاذ نفسه، وفي منتصف الطريق استدرك خطورة الموقف؛ فاستظل تحت شجرة حتى عثر عليه.
"مفقود الأفلاج" على قيد الحياة.. عَلِقت مركبته ورَوَته بئر وهنا عُثر عليهمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-22
عثر، فجر اليوم الاثنين، على مفقود الأفلاج في منطقة صحراوية غرب المحافظة.
وفي التفاصيل، كان مواطن في العقد الرابع من عمره قد تغيب مساء أمس الأول السبت، واستنفر على إثر ذلك عدد من ذويه وأعضاء فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ ومتطوعون في البحث عنه، حتى عثر عليه في ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم وهو على قيد الحياة ولله الحمد.
وكانت مركبة المفقود قد عَلِقت في الرمال جنوب غرب الأفلاج، بعدها قام المفقود بالذهاب لأحد الآبار البرية وتزويد نفسه بالماء منها والرجوع لمركبته، ثم عزم على الترجل من مركبته مرة أخرى والذهاب لإنقاذ نفسه، وفي منتصف الطريق استدرك خطورة الموقف؛ فاستظل تحت شجرة حتى عثر عليه.
22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
10:18 AM
وُجد مع ساعات الفجر الأولى بعد استنفار من ذويه وأعضاء "إنجاد" للبحث
عثر، فجر اليوم الاثنين، على مفقود الأفلاج في منطقة صحراوية غرب المحافظة.
وفي التفاصيل، كان مواطن في العقد الرابع من عمره قد تغيب مساء أمس الأول السبت، واستنفر على إثر ذلك عدد من ذويه وأعضاء فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ ومتطوعون في البحث عنه، حتى عثر عليه في ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم وهو على قيد الحياة ولله الحمد.
وكانت مركبة المفقود قد عَلِقت في الرمال جنوب غرب الأفلاج، بعدها قام المفقود بالذهاب لأحد الآبار البرية وتزويد نفسه بالماء منها والرجوع لمركبته، ثم عزم على الترجل من مركبته مرة أخرى والذهاب لإنقاذ نفسه، وفي منتصف الطريق استدرك خطورة الموقف؛ فاستظل تحت شجرة حتى عثر عليه.
، "مفقود الأفلاج" على قيد الحياة.. عَلِقت مركبته ورَوَته بئر وهنا عُثر عليه ،
المصدر : الخليج 365
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