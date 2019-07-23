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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتَي الطائف وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني مكة" لأهالي الطائف: اتبعوا الإرشاداتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-22
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتَي الطائف وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
22 يوليو 2019 - 19 ذو القعدة 1440
10:12 AM
سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ للرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظتَي الطائف وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.
، عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني مكة" لأهالي الطائف: اتبعوا الإرشادات ،
المصدر : الخليج 365
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