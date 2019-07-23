، "آل الشيخ" يعتمد خطة تطوير الهاتف المجاني للتوعية الإسلامية بالحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغات عدة لتسهيل إيصال الخدمات الدينية لضيوف الرحمن

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ خطة تطوير الهاتف المجاني بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية لهذا العام، ضمن الاستعدادات والخدمات التي تقوم بها وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

واشتملت خطة التطوير على زيادة الخطوط الهاتفيّة بالعزيزية إلى 45 خطاً بثماني لغات مختلفة (عربي، إنجليزي، فرنسي، تركي، أوردو، هوسا، بنجابي، إندونيسي)، كذلك تمّت زيادة عدد الخطوط بمِنى إلى 45 خطاً، وفي عرفة 45 خطاً، وفي مزدلفة 40 خطاً.

وتم تأمين خطوط ثابتة ضمن خطة التطوير؛ حيث يمكن استقبال 300 اتصالٍ في وقتٍ واحد عن طريق 100 داعية و27 مترجماً في الوقت نفسه، كما تمّ تخصيص كبائن مجهّزة بالهواتف وأجهزة الحاسب الآلي لتقديم هذه الخدمات التي تأتي بمتابعة وإشراف من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتسهيل إيصال خدمات التوعية الدينية لضيوف الرحمن على أكمل وجه، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة ومواكبة لرؤية المملكة 2030.