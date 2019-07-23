للسلامة أم لتوفير الأموال؟ .. لماذا يغلب اللون الأبيض على الطائرات؟

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تتعدد أسباب تفضيل شركات الطيران طلاء طائراتها باللون الأبيض؛ لكن هناك ستة أسباب تعدّ العامل الرئيس وراء اختيار هذا اللون.

وبحسب موقع “ديلي ميل” فإن شركات الطيران تختار اللون الأبيض لأسباب متعلقة بالسلامة أولا وبتوفير مبالغ مالية كبيرة ثانياً.

ومن أبرز أسباب تفضيل هذا اللون، إمكانية رصد أي تشققات على جسم الطائرة بسهولة، وتسهيل العثور على حطام الطائرة حال وقوع كارثة.

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كما أن اللون الأبيض يتميز برخص ثمنه؛ لأنه لا يحتاج إلى مواد كيميائية لإبراز الألوان وجعلها أكثر إشراقاً، إضافة إلى كون طبقة الطلاء البيضاء أخف وزناً ولا تحتاج إلى طبقات لونية كثيرة.

وإذا عرفنا أن متوسط تكلفة إعادة طلاء الطائرة هي 180 ألف دولار (675 ألف ريال تقريباً)، فإننا ندرك أن الألوان الأخرى تحتاج كل فترة للتجديد..؛ في حين يحافظ اللون الأبيض على إشراقته لمدة أطول.

ويخفف اللون الأبيض كذلك من الحرارة داخل الطائرة؛ إذ إنه قادر على عكس أشعة الشمس وعزلها عن مقصورة الركاب، وله كذلك ميزة تسويقية؛ حيث يُظهر شعار شركة الطيران بوضوح على جسم الطائرة.

