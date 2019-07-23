صندوق الموارد البشرية يعلن أكثر من 100 وظيفة تمهير لحديثي التخرج

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أعلن صندوق الموارد البشرية بالتعاون مع عدد من الجهات في القطاع العام والشركات السعودية الكبرى عن توفر أكثر من (100) وظيفة شاغرة لهذا الأسبوع (للرجال والنساء) من خلال التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي:

– محلل نظم تقنية المعلومات (عدد 1 – للنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة (بيبسيكو)

– أخصائي تسويق (عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة (بيبسيكو)

– أخصائي موارد بشرية (عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة الصافي دانون

– مهندس ميكانيكي عام (عدد 1 – للرجال – الظهران)

مقر الوظيفة: الشركة السعودية النيوزلندية لمنتجات الألبان

– مساعد إداري (عدد 1 – للنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة المراعي

– مستشار إداري (عدد 10 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)

– محاسب (عدد 4 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)

– أخصائي أمن البيانات (عدد 6 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)

– مطور برامج (عدد 7 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)

– محلل نظم تقنية المعلومات (عدد 5 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)

– أخصائي شبكات الحاسب (عدد 5 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)

– مستشار أمني (عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)

– أخصائي موارد بشرية (عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)

– مدير ضمان ومراقبة الجودة (عدد 2 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة مطارات الرياض

– أخصائي استراتيجية الشركة (عدد 1 – للنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة مطارات الرياض

– مدير خدمة العملاء (عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق

– مهندس معماري داخلي (عدد 3 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة العليان للخدمات الغذائية

– محقق مالي (عدد 2 – للنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة العليان للخدمات الغذائية

– مترجم (عدد 2 – للنساء – الجبيل)

مقر الوظيفة: برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل

– أخصائي صحة عامة (عدد 2 – للنساء – الجبيل)

مقر الوظيفة: برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل

– مسعف طبي (عدد 1 – للنساء – خميس مشيط)

مقر الوظيفة: المستشفى السعودي الألماني

– محاسب (عدد 4 – للرجال – جدة)

مقر الوظيفة: شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبية

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– مهندس تقنية معلومات (عدد 1 – للنساء – جدة)

مقر الوظيفة: مجموعة كمال عثمان جمجوم

– أخصائي تسويق (عدد 3 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: بنك الإمارات دبي الوطني

– أمين محفوظات (عدد 1 – للرجال والنساء – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة بارسونز العربية السعودية

– محاسب (عدد 4 – للرجال والنساء -الرياض)

مقر الوظيفة: شركة دور للضيافة

– أخصائي موارد بشرية (عدد 4 – للرجال والنساء -الرياض)

مقر الوظيفة: شركة دور للضيافة

– أخصائي شبكات الحاسب (عدد 5 – للرجال -الرياض)

مقر الوظيفة: شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)

– أخصائي تأمين (عدد 5 – للرجال -الرياض)

مقر الوظيفة: شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)

– مدير التسجيل (عدد 4 –للنساء – سكاكا)

مقر الوظيفة: مدارس سكاكا العالمية

– محلل نظم تقنية المعلومات (عدد 1 – للنساء – جدة)

مقر الوظيفة: شركة المعدات المكملة للطائرات

– أخصائي التزام مالي (عدد 5 – للرجال والنساء -الرياض)

مقر الوظيفة: مجموعة شاكر

– أخصائي شبكات الحاسب (عدد 5 – للرجال والنساء -الرياض)

مقر الوظيفة: مجموعة شاكر

– محلل مالي (عدد 1 – للرجال والنساء -الرياض)

مقر الوظيفة: شركة كوني اريكو المحدوده

– عالم بيانات (عدد 4 – للرجال – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة كوني اريكو المحدوده

– أخصائي موارد بشرية (عدد 2 – للرجال – الرياض)

مقر الوظيفة: شركة النايفات للتمويل

– مندوب مبيعات طبية (عدد 20 – للرجال – الرياض)

مقر الوظيفة: شركه أسترا زنيكا يوكي المملكة المتحدة المحدودة

الشروط العامة للإنضمام إلى برنامج تمهير:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في التخصص المناسب للوظيفة الشاغرة.

– أن يكون حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنة.

– أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال الستة أشهر الماضية.

– أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير).

مزايا برنامج تمهير:

– تطوير المهارات والخبرات لحديثي التخرج وإعدادهم للمشاركة بفاعلية في سوق العمل السعودي.

– يساهم البرنامج في زيادة فرص التوظيف من خلال اكتساب الخبرة بعد التخرج.

– يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تؤهله للحصول على وظيفة مناسبة لإمكانياته ومهاراته.

– يحصل المتدرب (خلال فترة التدريب) على حقائب تدريبية إلكترونية.

– يحصل المتدرب مكافأة مالية 3000 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

– يحصل المتدرب على تغطية تأمين ضد المخاطر.

نبذة عن تمهير:

برنامج (تمهير) من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) يتيح لحديثي التخرج التدريب على رأس العمل داخل المملكة لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور في المنشآت المتميزة بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ويمنح مكافأة شهرية قدرها 3000 ريال شهريًا.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال بوابة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية (هدف).

