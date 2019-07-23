:

.

أعلنت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل عن ملتقى فرصة للتوظيف لقطاع المطاعم والمقاهي بمشاركة 22 شركة و 1400 وظيفة وفق التفاصيل التالية : الحضور (رجال / ونساء)

موعد الملتقى:يوم الإثنين تاريخ 2019/07/22. من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 7:00 مساءً . المكان: مدينة الرياض – قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن – نادي عبدالمحسن السويلم للأعمال – الدور الأول.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1400 وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.