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تفاصيل الوظائف لحملة الثانوية في السعودية للخدمات الأرضية

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أعلنت الشركة للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة للرجال في مدينة (الرياض) لحملة الثانوية العامة للعمل في المحطة الأرضية.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

سائق في ساحة المطار
الشروط: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى وإجادة اللغة الإنجليزية ورخصة قيادة سارية المفعول ولا يشترط الخبرة.

مراقب الحركة
الشروط: أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى وإجادة اللغة الإنجليزية ومهارات في التواصل ولا يشترط الخبرة.

المهام والوصف الوظيفي: الإشراف على وحدة الوصول والمغادرة لضمان وصول ومغادرة الطائرات في الوقت المناسب وبطريقة فعالة وتقديم التعليمات المناسبة للتحميل لفريق العمل.

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المحافظة على قاعدة بيانات لجميع الأنشطة في مجال واحد من العمليات والتأكد من إتباع الإجراءات لتلك الأنشطة والتأكد من تنظيم الموارد بطريقة فعالة ومنتجة مما يضمن إستخدام الموارد والمعدات بالطريقة الأمثل .

التأكد من الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل إستخدام المعدات أو السيارات أو المرافق مع التأكد من أن جميع التصاريح سارية المفعول.

التنسيق مع الإدارة المختصة لتحفيز وتدريب فرق العمل لضمان مستوى عالِ من الإلتزام ورفع مستوى المهارات على النحو المطلوب والقيام بأي مهام أخرى تتعلق بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :

https://careers.saudiags.com/en/job-search-results
ويستمر حتى الأربعاء القادم 1440/11/21هـ. .


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