:
.
كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عن توافر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للحديثي التخرج ولأصحاب الخبرة، وذلك للعمل في المجمع الكيميائي التابع لها في مدينة الجبيل.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: ” منسق الرحلات، ومهندس تحسين أول، ومهندس تحسين، وأخصائي أول التميز في الجودة ” .
ويمكن معرفة تفاصيل أكثر والتقديم عبر الرابط التالي هنـــــــــــــــا .
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة صدارة للكيميائيات بالجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.