برشلونة يمهد طريق ريال مدريد لضم نيمار

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يمهّد الطريق أمام الغريم التقليدي ريال مدريد للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن ريال مدريد دخل على خط التفاوض مع سان جيرمان للحصول على نيمار مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى الاستغناء عن الجناح الويلزي جاريث بيل، الذي أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي رغبته في التخلص منه سريعا، وهو ما تريد إدارة النادي الملكي استغلاله لإغراء النادي الباريسي بالاستغناء عن نيمار.

وقال جوردي كاردونر نائب رئيس نادي برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لقد قال الرئيس بارتوميو قبل ذلك إن نيمار ليس قضية بالنسبة لنا وأنا اؤكد ذلك أيضا".



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وأضاف: "هذه حالة غير موجودة بالنسبة لنا، صحيح أن هناك الكثير من الشائعات تربط بيننا وبين اللاعب، خاصة أن الظاهر هو عدم رغبة اللاعب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان، لكننا لا نضعه حاليا ضمن خططنا".

وتأتي تصريحات كاردونر لترد على شائعات وجود مفاوضات حاليا بين برشلونة وسان جيرمان لاستعادة نيمار، ولتفتح الباب أمام ريال مدريد لضم اللاعب.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، غير أنه يشعر بالندم على هذه الخطوة، كون النادي الباريسي ليس قادرا على تلبية طموحات النجم البرازيلي، حتى أنه مستعد للعودة إلى برشلونة والتنازل عن راتبه الكبير في سان جيرمان والذي يتجاوز 30 مليون يورو سنويا، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

ولا يعد ريال مدريد الوحيد الساعي لضم نيمار، إذ أن يوفنتوس هو الآخر يفكر في استقدام اللاعب لصناعة شراكة قوية في الهجوم بين اللاعب البرازيلي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

