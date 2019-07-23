إليكم.. رابط قياس qiyas للتسجيل في اختبار القدرات العامة 1440 – 1441 للطلاب والطالبات ومواعيد...

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة للعام 1440 / 1441 هـ بالمملكة العربية السعودية، حيث يُجري الاختبار ورقيًا للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها؛ ويعد اختبار قدرات مركز قياس ضمن المقومات الهامة للطلاب والتي تقدم عبر تسجيل قياس الخدمة الإلكترونية، ومن خلال هذه المقالة نسرد لكم بشكل تفصيلي كافة ما يتعلق بالتسجيل في اختبار القدرات 1440 عبر “قياس”، ورابط التسجيل في بوابة “قياس” لإجتياز الإختبارات المعلن عنها.

موعد التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة

أوضح المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، أن مواعيد الإختبارات التي يخوضها الطلاب، تختلف في مواعيدها بالنسبة للذكور والإناث، أما الفترة الأولي الخاصة بالطلاب الذكور، فتبدأ اختبارات القدرات العامة الخاصة بهم، يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الحالي، وتستمر حتى يوم الأحد القادم الموافق 1 سبتمبر 2019، فيما تأتي المرحلة الثانية “للذكور”، فتبدأ اختبارات القدرات العامة الخاصة بهم يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر القادم.

فيما تبدأ الفترة الأولى لاختبارات القدرات العامة الخاصة بـ “الإناث”، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري، وتستمر حتى الأول من سبتمبر القادم، أما الفترة الثانية فتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الحالي، وتستمر حتى 19 يناير 2019.

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طريقة التسجيل في اختبار قياس القدرات العامة

ونشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، فيديوجراف يوضح للطلاب كفيفة إتمام مرحلة التسجيل في اختبار القدرات بشكل صحيح، وطريقة ادخال البيانات الخاصة بكل طالب بطريقة سليمة دون الوقوع في أخطاء.

رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة 1440

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم أن عملية التسجيل في اختبار القدرات العامة تتم من خلال موقعها الإلكتروني “قياس” للفترتين الأولى والثانية، حيث يتم هذا الاختبار لجميع طلاب المرحلة الثانوية العامة بهدف تنمية مداركهم في المجتمع وتحديد قدراتهم أثناء الاستعانة بهم في العمل بالمؤسسات العامة، فهو يعد من الشروط الأساسية للقبول في الكليات والجامعات بالمملكة العربية السعودية، فيما أوضح المركز الوطني، أن إعلان نتائج اختبار القدرات 1440 تتم عبر الموقع ذاته فور انتهاء عملية التصحيح ورصد النتائج.