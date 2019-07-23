شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك: تعيين السليمان عضواً في «كبار العلماء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بتعيين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.

وفي ما يلي نصه:

الرقم أ/418

التاريخ 19/11/1440هـ

بعون الله تعالى

Advertisements

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/137) بتاريخ 8/7/1391هـ، ورقم (أ/88) بتاريخ 6/3/1422هـ بشأن إنشاء هيئة كبار العلماء وتنظيمها. وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/48) بتاريخ 3/3/1438هـ، ورقم (أ/136) بتاريخ 20/4/1440هـ.

أمرنا بما هو آت: أولاً: يعين الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود