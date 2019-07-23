شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة لتجويد خدمات حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)أطلق وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أمس (الإثنين) جائزة تجويد خدمات الحجاج بمقر مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، لتعزيز التنافس الداخلي بين مكاتب الخدمات الميدانية بالمنظومة وتطوير أدائها، وتحقيق مبدأ التكامل المؤسسي في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد رئيس مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا، المطوف طارق عنقاوي، أهمية الجائزة في تعزيز الحراك والتنافس بين مكاتب الخدمات الميدانية، لتقديم أعلى معايير الجودة في مختلف مجالات قطاع الحج، وشؤون حجاج المؤسسة بشكل خاص، منوها بأن المؤسسة عقدت شراكات عديدة مع جهات وشركات وطنية لتجويد مستوى الخدمات المقدمة لحجاجها بما يوائم توجهات المملكة في تهيئة كافة الإمكانات اللازمة لتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر جائزة لتجويد خدمات حجاج تركيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.