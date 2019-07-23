2280 متدربة في برامج التطوير المهني بتعليم مكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) شهد الأسبوع الثالث من أسابيع التطوير المهني التعليمي الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تسجيل 2280 متدربة في برامج تدريب المدربين والاتصال الفعال وصناعة المحتوى الإعلامي وأنماط التعلم وتطبيقاتها التدريسية والتعلم القائم على الكفايات وبرامج التقنية الخاصة بمنصة شمس والأدوات الرقمية والأمن السيبراني وبرمجة الميكروبيت والمهارات الإبداعية لرفع الكفاءة الإنتاجية ومهارات القيادة ومشروع التطوير المهني لرياض الأطفال، وذلك وسط استعدادات وجاهزية وتسهيلات التسجيل. وأكدت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة للبنات الدكتورة جميلة الرويثي، أن نوعية البرامج الموثقة من المركز الوطني والمبنية وفق منهجيات حديثة تحقق تطلعات ورغبات المعلمات وتلبي احتياجاتهن العملية والعلمية، الأمر الذي يسهم في رفع الأداء وتحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتهيئتهن للتميز من خلال تحقيقهن درجات عليا في النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي، ما ينعكس إيجاباً على أداء المعلمة داخل حجرات الفصول الدراسية.

شهد الأسبوع الثالث من أسابيع التطوير المهني التعليمي الصيفي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، تسجيل 2280 متدربة في برامج تدريب المدربين والاتصال الفعال وصناعة المحتوى الإعلامي وأنماط التعلم وتطبيقاتها التدريسية والتعلم القائم على الكفايات وبرامج التقنية الخاصة بمنصة شمس والأدوات الرقمية والأمن السيبراني وبرمجة الميكروبيت والمهارات الإبداعية لرفع الكفاءة الإنتاجية ومهارات القيادة ومشروع التطوير المهني لرياض الأطفال، وذلك وسط استعدادات وجاهزية وتسهيلات التسجيل. وأكدت مديرة إدارة التدريب والابتعاث بتعليم مكة للبنات الدكتورة جميلة الرويثي، أن نوعية البرامج الموثقة من المركز الوطني والمبنية وفق منهجيات حديثة تحقق تطلعات ورغبات المعلمات وتلبي احتياجاتهن العملية والعلمية، الأمر الذي يسهم في رفع الأداء وتحسين مخرجات التعليم وتجويد نواتج التعلم وتهيئتهن للتميز من خلال تحقيقهن درجات عليا في النمو المعرفي في بطاقة الأداء الوظيفي، ما ينعكس إيجاباً على أداء المعلمة داخل حجرات الفصول الدراسية.

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