شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يخلي 12 ساكناً من حريق شقة «المروة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أخلت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، 12 قاطنا بعمارة في حي المروة بمحافظة جدة، إثر حريق شب داخل شقة في منزل مكون من 4 أدوار مأهولة بالسكان.

ووفقا للمتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أن النيران اشتعلت في غرفة داخل شقة بالعمارة، وجرى إخلاء 12 شخصاً من قاطنيها عن طريق وحدات الإنقاذ وتم الاطمئنان على حالتهم الصحية بعرضهم على الهلال الأحمر وحالتهم طيبة، فيما أصيبت مواطنة في العقد الثالث من العمر باختناق بسيط، وتلقت العلاج اللازم في الموقع وهي بصحة جيدة، مبينا أن التحقيقات جارية لمعرفة مسببات الحادثة.