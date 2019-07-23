شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة: اتفاقية لتنفيذ أكاديمية «قيادة السيدات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقع مدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان أمس (الإثنين) في مكتبه، اتفاقية بدء تنفيذ «أكاديمية جدة لتعليم القيادة للسيدات» مع إحدى الشركات المختصة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبيد آل مظف.

وتتضمن الاتفاقية البدء في إعداد الميادين والمباني والمرافق الخاصة بالأكاديمية وفق أحدث المعايير والمواصفات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ومنها قطاع المرور والإسهام في توفير الحلول المناسبة والمتكاملة في تعليم قيادة المركبات.