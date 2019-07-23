شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ سلطان عمان والرئيس المصري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة لكل من سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، بمناسبة ذكرى يوم النهضة لبلاده، ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى في البرقيتين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهما، ولحكومتي وشعبي سلطنة عُمان ومصر الشقيقين اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المتميزة التي تربط السعودية والبلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.