شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: ميليشيا الحوثي استهدفت المدنيين في المملكة بـ 226 صاروخاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية استهدفت المدنيين في المملكة بـ226 صاروخاً باليستياً.

وأوضح في مؤتمر صحافي، أمس الإثنين، أن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية، ومستمرة في تحييد القدرات النوعية للحوثيين، وتعمل على حماية المواطنين اليمنيين بناء على طلب من الشرعية في اليمن.

وبين المالكي أن قوات التحالف تعاملت مع «قارب مفخخ للحوثيين كان موجهاً نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر»، بينما بلغت تصاريح مرور السفن المتجهة إلى ميناء الحديدة 16 تصريحاً.

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وكشف أن المليشيا الحوثية احتجزت 51 ألف طن مساعدات إغاثية للشعب اليمني.

وأشار المتحدث إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق «ستوكهولم» وتتعمّد اختيار مخازن أسلحتها إلى جانب مواقع مدنية. متهما «ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين بالدرجة الأولى».

وشدد المتحدث على أن التحالف يركز على العمل الإنساني في اليمن، إلى جانب مواصلة العمليات الهادفة إلى القضاء على الانقلاب الحوثي في البلاد.