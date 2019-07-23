شكرا لقرائتكم خبر عن العلي: «طريق مكة» خدمة جديدة من المملكة لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تونس)

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي: إن إطلاق وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مبادرة طريق مكة منذ عامين تم بهدف تطوير الخدمات الموجهة لضيوف الرحمن في الدول المستفيدة من المبادرة من خلال تسهيل إجراءات سفرهم، وذلك في إطار توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مبيناً أن هذه المبادرة تستهدف هذا العام 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول، وهي: باكستان، وبنغلاديش، وإندونيسيا، وماليزيا، وتونس.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر السفارة في العاصمة التونسية (تونس) بمناسبة الاستعداد لإطلاق مبادرة طريق مكة في تونس، بحضور عدد من الإعلاميين التونسيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في تونس.

وأوضح السفير محمد العلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياق اهتمام القيادة الرشيدة بخدمة الإسلام والمسلمين، مفيداً أن اختيار الجمهورية التونسية كأول بلد عربي لتنفيذ خدمة مبادرة طريق مكة يؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وأكد أن راحة الحاج وكل ما يتعلق بأداء المناسك داخل المشاعر المقدسة هي أولوية مطلقة ومحل رعاية شاملة من قبل القيادة الرشيدة في المملكة، وتندرج ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.