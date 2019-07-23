شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة: نهتم بسلامة غذاء الحجاج ومأمونية دوائهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة غذاء الحجاج ومأمونية دوائهم. أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة غذاء الحجاج ومأمونية دوائهم. وتلقى أمير المدينة خطة عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء لموسم الحج بالمدينة والتقرير السنوي لها، عقب لقائه الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي.



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