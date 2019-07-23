شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف للعاملين بمنفذ الحديثة: استشعروا المسؤولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دعا أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، أمس (الإثنين)، العاملين في منفذ الحديثة بالقريات استشعار المسؤولية في استقبال الحجاج وتلبية احتياجاتهم وخدمتم وراحتهم، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. وتفقد أمير الجوف صالة الحجاج بالمنفذ، واستمع لجاهزيته من مركز الحديثة جريد الجريد والخدمات المقدمة، ولمراحل دخول الحجاج والمسارات في جمرك المنفذ من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق الزهراني، وإلى آلية عمل الجوازات من مدير جوازات المنفذ العقيد علي العنزي، وإلى الخدمات الصحية والخدمية لضيوف الرحمن.

رافق أمير الجوف في جولته وكيل الإمارة حسين آل سلطان، والمستشار الخاص لأمير المنطقة الدكتور محمد السناني، ومحافظ القريات بالنيابة محمد الجهني، وقادة القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية.