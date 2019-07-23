“تعرف على طريقة قياس تسجيل دخول والاستعلام عن النتائج

أعلن المركز الوطني للتقويم والقياس عن اختبارات تجريبية للطلاب الذين سيخوضون الامتحانات الورقية وعلى جهاز الحاسوب أيضا. وقد نشر المركز الوطني رابط قياس تسجيل دخول، وفتح ملف خاص للطلاب بالمملكة العربية السعودية. وسنوجز لكم تاليَا خطوات قياس تسجيل دخول وفتح ملف للطلاب والحصول على رقم الاشتراك لإتاحة الدخول والتسجيل في قياسي الورقي والمحوسب.

قياس تسجيل دخول

أعلن المركز الوطني للتقويم والقياس عن التقديم لامتحانات التي تستهدف طلاب الثانوية العامة وعلى القدرات العامة والقياس وكفاءات المدرسين والمدرسات وسنعرض بعضا منها كالآتي:

امتحان تحديد المستوى باالغة الإنجليزية.

امتحان الهيئة السعودية العامة.

قياس كفاءة المعلمين والقدرات العامة للثانوية العامة.

امتحان الخدمة المدنية.

كفاءات اللغة الإنجليزية.

امتحان الهيئة السعودية للمهندسين.

امتحان الإدارة التربوية.

الحصول على رقم الاشتراك

كيفية التسجيل في موقع قياس

رقم الاشتراك هو رقم لملف الطالب بموقع قياس، ويحصل عليه الطالب بعد الانتهاء من تسجيل قياس. ويتيح الحصول عليه إلى الولوج والتسجيل في الامتحانات الورقية والمحوسبة، ومعرفة نتائج قياس وامتحانات القدرات من خلال الموقع.

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رابط تسجيل الدخول لموقع قياس وفتح ملف الطالب

تشرح الصفحة الرسمية لموقع المركز الوطني طريقة تسجيل قياس من أجل إجراء الاختبارات وكذلك الحصول على نتائج قياس ونتائج قدرات. حيث يتم الدخول من خلال هذا الرابط ثم يختار تبويب ملف الطالب.

http://www.qiyas.sa/Pages/default.aspx

وبالنسبة للتسجيل للمرة الأولى أضغط على إنشاء حساب جديد ثم أختر الصفة وبعدها افتح ملف الطالب.