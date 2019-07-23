“تابع” نتيجة اختبار القدرة المعرفية 1440 هـ المركز الوطني للتقييم والقياس

يترقب العديد من الطلاب والطالبات ظهور نتيجة اختبار القدرة المعرفية لسنة 1440هـ، حيث صرح المركز الوطني للتقييم والقياس “قياس” عن موعد الاعلان عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية والمقرر أن يكون اليوم الخميس، ونرفق لكم الرابط الخاص بالاستعلام عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية لسنة 1440هـ فيما يلي، والتعرف على المزيد من التفاصيل عن النتيجة، وكذلك موعد الاعلان عن النتيجة.

قياس نتيجة اختبار القدرة المعرفية

من الجديؤ بالذكر أنه قد قد صرح المركز الوطني للقياس والتقويم عن موعد الاعلان عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية للمرحلة الأولى لسنة 1440 هـ وقام أيضا المركز بوضع خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية للمرحلة الأولى إلكترونيا عبر شبكة الإنترنت.

الإعلان عن موعد نتيجة اختبار القدرة المعرفية

أوضح المركز الوطني للقياس بأن موعد الاعلان عن نتيجة اختبار القدرة المعرفية سيكون في يوم الخميس 18 من يوليو لعام 2019 م، و الموافق 15 ذو القعدة لعام 1440 ه، وستكون على موقع قياس عبر الملف الشخصي للطلاب والطالبات في قسم الخدمات الالكترونية.

وننوه إلى أن موعد فتح الرابط للتسجيل في اختبار القدرة المعرفية على موقع “قياس” كان يوم 19 مايو لسنة 2019، وأغلق في يوم 5 يونيو لسنة 2019 ، وقد كان التسجيل متاحا للطلاب خلال هذه الفترة. وقد استمرت فترة الاختبارات من 1 يوليو 2019 م وحتى 3 يوليو 2019م.

ويمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال موقع قياس.