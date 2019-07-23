رياح مثيرة للغبار تحد الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غدٍ الثلاثاء- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر في مناطق «مكة المكرمة، وجازان، وعسير» خاصةً الأجزاء الساحلية منها، «وتشمل الطرق الساحلية في جدة وجازان»، وأجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك توقعات بتكون سحب رعدية ممطرة، قد تصحبها رياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة».

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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أما الخليج العربي فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، موجة حارة قادمة تستمر خمسة أيام، وتشتد على عدة مناطق بالمملكة.

وقال الراصد الحربي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «اشتداد وطأة موجة الحر على المملكة خلال الأيام الخمسة المقبلة، خاصةً على مناطق الرياض والقصيم والشرقية، والمدينة، وتقترب من حاجز 50 درجة مئوية».

من جانبه، حدَّد المهتم بشؤون المناخ صالح الربيعان، موعد بدء الموجة الحارة، قائلًا-عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنها ستبدأ غدًا الثلاثاء، مضيفًا: «عودة مرة أخرى للأجواء الحارة، بداية من الثلاثاء الموافق 20 من ذي القعدة، وتستمر الموجه الحارة عدة أيام، وسيصاحبها بعض الغيوم التي تزيد كتمة الجو في الليل».