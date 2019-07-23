الان تتابع بالصور.. “الرياضة للجميع” ينظم يوم النشاط العائلي في أبها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبها - الخليج 365

اختتمت مساء السبت فعالية يوم النشاط العائلي والذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في حديقة المشهد بمحافظة أبها بالتعاون مع عدد من الاتحادات الرياضية من خلال إقامة مشاركات تنافسية وجوائز مميزة للمشاركين كما جاءت لتؤكد توجهات إشراك الجميع من مواطنين ومقيمين من مختلف الشرائح في الفعاليات الرياضية المختلفة.

أكثر من 71 ألف زائر في 4 أيام

شهدت الفعالية حضور كثيف بلغ أكثر من 71 ألف مشارك على مدى 4 أيام ساهموا من خلال حضورهم في إضفاء أجواء تنافسية ترفيهية ورياضية. وذكرت إحدى العائلات التي حضرت فعالية يوم النشاط العائلي في حديقة المشهد بمدينة أبها “نتمنى تكرار فكرة هذه الأنشطة والفعاليات الرياضية بشكل مستمر والتي تتيح لجميع أفراد العائلة المشاركة واكتشاف مواهب الأبناء والبنات الرياضية ضمن أجواء ترفيهية ممتعة”.

كما تم تمكين العديد من الشباب والشابات في التعاون والقيام بأعمال تطوعية رياضية وذلك إيماناً بالدور الكبير الذي يبذله اتحاد الرياضة للجميع في تكوين قاعدة خصبة للمتطوعين تهدف إلى المشاركة المجتمعية.

تعريف بالألعاب الرياضية

تم خلال الفعالية مشاركة عدد من الاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والمجموعات الرياضية الذين ساهموا في التعريف بالألعاب وإقامة تحديات رياضية أبرزت المواهب التي يتمتع بها الزوار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية لهم خلال المشاركة في هذه الالعاب.

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سباق أبها للدراجات الهوائية على هامش الفعالية



نظم اتحاد الرياضة للجميع سباق أبها للدراجات الهوائية على هامش فعالية يوم النشاط العائلي بمسافة 46 كم على مضمار المحالة في مدينة أبها بمشاركة أكثر من 100 دراج بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات استطاع من خلاله الدراج سعيد بدادو انتزاع المركز الاول فيما حل مرتضي الشغب ثانيا وجاء بلال الكناكري ثالثاً.

خالد بن الوليد يقدم شكره

من جهته قدم رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الامير خالد بن الوليد شكره لإمارة منطقة عسير ممثلة بصاحب السمو الملكي الامير تركي بن طلال على كافة التسهيلات والدعم المقدم للاتحاد خلال ايام اقامة هذه الفعالية.

كما قدم الامير خالد شكره لكافة الجهات التي ساهمت في نجاح الفعالية ووصولها الى عدد زوار فاق التوقعات مبيناً ان الفعالية خطوة اولى تليها برامج اخرى في العديد من المدن والمحافظات السعودية.

كما أضاف الأمير خالد: “إن فعالية يوم النشاط العائلي هي أحد البرامج المميزة التي يقدمها اتحاد الرياضة للجميع للمجتمع وذلك لزيادة الوعي وممارسة الرياضة ، وسط إشراف ومتابعة المتخصصين في هذا المجال وتوفير بيئة آمنة لكافة الفئات السنية والذي نطمح من خلاله إلى تكرار هذه التجربة المميزة في مختلف المناطق والمحافظات في بلادنا الغالية”.

عن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

تم إنشاء الاتحاد السعودي للرياضة للجميع (الرياضة المجتمعية سابقاً) لتحقيق أهداف الرياضة المجتمعية للهيئة العامة للرياضة. ويهدف اتحاد الرياضة للجميع إلى تفعيل النشاط الرياضي وتعزيز الحياة الصحية في المجتمع، وحثهم على المشاركة في كافة البرامج الرياضية التي يطلقها الاتحاد تحت شعار دائم وهو (#مجتمعصحيرياضي).

وعليه، حددت الهيئة العامة للرياضة هدفًا لرفع مستوى النشاط الرياضي والبدني الأسبوعي في المملكة العربية السعودية إلى 40 % بحلول عام 2030 وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية في عام 2030. وسيؤثر هذا بشكل إيجابي على صحة المواطنين وأسلوب حياتهم حيث ثبت أن التمرينات المنتظمة تفيد كل من الصحة البدنية والعقلية على حدٍ سواء للممارسين كما تساهم في الحد من انتشار بعض الأمراض المزمنة كالسكري والسمنة والتي قد تُعزى إلى قلة الحركة. علاوةً على ذلك، ستقدم زيادة المشاركة في الرياضة للجميع دفعة اقتصادية للمملكة من خلال توفير فرص عمل جديدة في قطاع الرياضة والاستثمار في المرافق.

وتتمثل الركائز الأساسية لاستراتيجية اتحاد الرياضة للجميع في مشاركة المواطنين، وتفعيل مبادراتٍ تتعلق بإقامة فعاليات رياضية تستهدف غير المحترفين، ودعم وتسجيل مجموعات ممارسي ومحبي الهوايات الرياضية.