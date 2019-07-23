طريقة استعلام عن معاملة في هيئة الاتصالات وتقديم شكوى موبايلي

طريقة استعلام عن معاملة وتقديم شكوى في هيئة الاتصالات تُعد من أكثر الأمور التي تهم المواطنين السعوديين، حيث تعد هيئة الاتصالات هي الجهة المسئولة عن تنظيم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السعودية، كما أن الهيئة تهدف إلى توفير الخدمات الاتصالات المتطورة بأسعار مناسبة وذلك من خلال المملكة ، حيث تهدف إلي العمل علي توفير أفضل تجربة مستخدم للمواطنين، وتوفير كل لوازم التي تخص التكنولوجيا من أجل خطة المملكة التي تنتهجها وفق مبدأ أن التكنولوجيا هي المستقبل، كما أن المملكة تشجع علي المنافسة الشريفة لإيجاد مناخ مناسب لتطوير واستخدام تقنية الاتصالات بصورة فعالة، ومواكبة تقدم تكنولوجيا الاتصالات لتصل بكفاءة عالية للمواطن، كما أن المملكة تسعى إلى تحقيق المساواة وحماية المصلحة العامة ومصلحة المواطنين .

استعلام عن معاملة في هيئة الاتصالات

قم بإدخال رقم الشكوى التي قدمتها الخاصة بك.

من خلال رابط الموقع المذكور اسفل الموضوع.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف الخاص بك.

ثم قم بالقيام بالدخول سوف إلي الاستعلام عن الشكوى ومتابعتها.

هيئة الاتصالات شكوى موبايلي

تعد هذه الخدمة احد الخدمات التي تقدمها هيئة الاتصالات، وتُعد من أكثر عمليات البحث لدى المواطنين هو كيفية تقديم الشكوى، إذا كان لديه شكوى آو إذا كنت تريد تتبع الشكوى الخاصة بك سوف نشرح هذه الطريقة أيضا فقط كل ما عليك هو متابعة الشرح في السطور التالية:

أولا يجب عليك الدخول إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قسم الشكاوي .

وتقوم باختيار نوع الشكوى التي تريدها .

قم باختيار مقدمة الخدمة بشركات الاتصال المختلفة

وبعد ذلك قم بإرسال الشكوى الخاصة بك

ويكون معالجة الشكوى في فترة أقصاها 5 أيام

نتمنى أن تكونوا قد استفدتم بما قدمناه حول استعلام عن معاملة في هيئة الاتصالات وكيفية تقديم شكوى موبايلي، وإن كان لديكم أي استفسارات يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات.