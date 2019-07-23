هنا.. رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي 1441 – 1440 عبر موقع المركز الوطني للقياس...

أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية،عن فتح باب التسجيل في إختبار القدرات العامة الورقي 1440-1441 هجريًا،عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز “قياس”، وهو ما دفع المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل بالإختبار البحث بكثافة عن تفاصيل الإختبار موعد التسجيل.

موعد عقد إختبار قياس القدرات العامة 1440-1441هـ:

حدد المركز فترتين لعقد اختبار قياس القدرات العامة للذكور والإناث؛ الأولى تبدأ من يوم الجمعة الموافق 4- 10- 2019م ليستمر إلي يوم السبت الموافق 12-10- 2019م،أما الثانية تبدأ من يوم الجمعة الموافق 28- 2- 2020م ليستمر إلي يوم السبت الموافق 7- 3- 2020م.

موعد تسجيل اختبار القدرات للمعلمين 1440-1441هـ:

ينقسم التسجيل إلى فترتين؛ الأولى تبدأ من 16-9 -2019م ليستمر إلي يوم الأحد الموافق 20-10-2019م،أما الفترة الثانية تبدأ من 22-11-2019م ليستمر إلي 30-11-2019م.



موعد تسجيل إختبار القدرات للمعلمات 1440-1441هـ:



وكشف المركز الوطني للقياس والتقويم، أن إختبار القدرات للمعلمات ،الفترة الأولي تبدأ من 24-9-2019 م ليستمر إلي 20-10-2019 م، أما فترة اجراء الإختبار الورقي تبدأ من 22-11-2019 م ليستمر إلي 30-11-2019 م.

جدول يوضح مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة للاناث والذكور للفترة الاولى والثانية 1440-1441

الفترة نوع الاختبار اللغة الجنس فترة التسجيل المبكر فترة الاختبار من الى من الى الفترة الأولى ورقي العربية ذكور 22 / 7 / 2019 1 / 9 / 2019 4 / 10 / 2019 12 / 10 / 2019 الفترة الثانية ورقي العربية ذكور 22 / 7 / 2019 19 / 01 / 2020 28 / 2 / 2020 7 / 3 / 2020 طوال العام محوسب العربية والإنجليزية الكل طوال العام طوال العام طوال العام طوال العام الفترة الأولى ورقي العربية إناث 29 / 7 / 2019 1 / 9 / 2019 4 / 10 / 2019 12 / 10 / 2019 الفترة الثانية ورقي العربية إناث 29 / 7 / 2019 19 / 01 / 2020 28 / 2 / 2020 7 / 3 / 2020

طريقة التسجيل في اختبارات القدرات العامة 1440-1441هـ:



يمكن لجميع الراغبين التسجيل في إختبارات القدرات العامة بإنشاء حساب جديد عبر الخدمات الإلكترونية الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم،عن طريق إتباع الخطوات التالية:

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1- النقر علي أيقونة إنشاء حساب جديد.

2- إختيار الصفة سواء من خارج السعودية أو زائر أو مقيم.

3- إتمام باقي إجراءات التسجيل ليتم فتح ملف خاص بك في موقع قياس.

4- وبعد إتمام التسجيل وإنشاء الحساب الجديد بنجاح في القدرات العامة قياس يلزم تسديد الرسوم الخاصة بإختبار القدرات في خلال 48 ساعة ، ويتم ذلك عبر الدخول إلي الملف ومن ثم النقر علي شحن الرصيد، وسداد.