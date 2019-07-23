هنا.. رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي 1441 – 1440 عبر موقع المركز الوطني للقياس...

أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية،عن فتح باب التسجيل في إختبار القدرات العامة الورقي 1440-1441 هجريًا،عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز “قياس”، وهو ما دفع المواطنين السعوديين الراغبين في التسجيل بالإختبار البحث بكثافة عن تفاصيل الإختبار موعد التسجيل.
موعد عقد إختبار قياس القدرات العامة 1440-1441هـ:
حدد المركز فترتين لعقد اختبار قياس القدرات العامة للذكور والإناث؛ الأولى تبدأ من يوم الجمعة الموافق 4- 10- 2019م ليستمر إلي يوم السبت الموافق 12-10- 2019م،أما الثانية تبدأ من يوم الجمعة الموافق 28- 2- 2020م ليستمر إلي يوم السبت الموافق 7- 3- 2020م.
موعد تسجيل اختبار القدرات للمعلمين 1440-1441هـ:
ينقسم التسجيل إلى فترتين؛ الأولى تبدأ من 16-9 -2019م ليستمر إلي يوم الأحد الموافق 20-10-2019م،أما الفترة الثانية تبدأ من 22-11-2019م ليستمر إلي 30-11-2019م.
موعد تسجيل إختبار القدرات للمعلمات 1440-1441هـ:
وكشف المركز الوطني للقياس والتقويم، أن إختبار القدرات للمعلمات ،الفترة الأولي تبدأ من 24-9-2019 م ليستمر إلي 20-10-2019 م، أما فترة اجراء الإختبار الورقي تبدأ من 22-11-2019 م ليستمر إلي 30-11-2019 م.
جدول يوضح مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة للاناث والذكور للفترة الاولى والثانية 1440-1441
|الفترة
|نوع الاختبار
|اللغة
|الجنس
|فترة التسجيل المبكر
|فترة الاختبار
|من
|الى
|من
|الى
|الفترة الأولى
|ورقي
|العربية
|ذكور
|22 / 7 / 2019
|1 / 9 / 2019
|4 / 10 / 2019
|12 / 10 / 2019
|الفترة الثانية
|ورقي
|العربية
|ذكور
|22 / 7 / 2019
|19 / 01 / 2020
|28 / 2 / 2020
|7 / 3 / 2020
|طوال العام
|محوسب
|العربية والإنجليزية
|الكل
|طوال العام
|طوال العام
|طوال العام
|طوال العام
|الفترة الأولى
|ورقي
|العربية
|إناث
|29 / 7 / 2019
|1 / 9 / 2019
|4 / 10 / 2019
|12 / 10 / 2019
|الفترة الثانية
|ورقي
|العربية
|إناث
|29 / 7 / 2019
|19 / 01 / 2020
|28 / 2 / 2020
|7 / 3 / 2020
طريقة التسجيل في اختبارات القدرات العامة 1440-1441هـ:
يمكن لجميع الراغبين التسجيل في إختبارات القدرات العامة بإنشاء حساب جديد عبر الخدمات الإلكترونية الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس والتقويم،عن طريق إتباع الخطوات التالية:
1- النقر علي أيقونة إنشاء حساب جديد.
2- إختيار الصفة سواء من خارج السعودية أو زائر أو مقيم.
3- إتمام باقي إجراءات التسجيل ليتم فتح ملف خاص بك في موقع قياس.
4- وبعد إتمام التسجيل وإنشاء الحساب الجديد بنجاح في القدرات العامة قياس يلزم تسديد الرسوم الخاصة بإختبار القدرات في خلال 48 ساعة ، ويتم ذلك عبر الدخول إلي الملف ومن ثم النقر علي شحن الرصيد، وسداد.
ويقدم مركز قياس العديد من الاختبارات ومن ضمنها اختبار القدرات العامة الذي يتم إعتباره أحد الإختبارات الرسمية المقدمة،وهذا الإختبار يقوم بإستهداف الطلاب في آخر سنتين من مرحلة الشهادة الثانوية بالمملكة العربية السعودية،كما يعتد به ليكون عاملًا أساسيًا معتمد لدي المؤسسات التعليمية بالبلاد السعودية لكي يتم تقييم الطلاب بناءًا علي ما تحتاجه تلك المؤسسات من الدراسة بها.