جدة: القبض على سائق شاحنة يقودها عكس السير 

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) قبضت الإدارة العامة للمرور على سائق شاحنة يقودها عكس اتجاه السير في محافظة جدة. قبضت الإدارة العامة للمرور على سائق شاحنة يقودها عكس اتجاه السير في محافظة جدة. وأوضحت المرور بأنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام.



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