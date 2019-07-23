شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: حريق يُخلي 12 شخصاً ويُصيب امرأة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة اليوم (الاثنين)، حريقاً اندلع في شقة داخل عمارة سكنية. أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة اليوم (الاثنين)، حريقاً اندلع في شقة داخل عمارة سكنية. وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم إخلاء 12 شخصاً، فيما أُصيبت امرأه بحالة اختناق وعولجت في الموقع.



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