شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 شباب غرقاً في ثلوث المنظر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري ، خالد آل مريّح (أبها) لقي 3 شباب تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة مصرعهم غرقاً في غدير بقرية الدغر في مركز ثلوث المنظر التابع لمحافظة بارق، أثناء محاولتهم السباحة بعد الأمطار التي هطلت اليوم (الاثنين). وباشرت الحادث فرق من الدفاع المدني بمحافظة بارق ومركز ثلوث المنظر بقيادة مدير مدني بارق العقيد عبدالخالق الألمعي، وكذلك الهلال الأحمر. وعملت الفرق على استخراج جثامين المتوفين وتسليم الموقع للشرطة.



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