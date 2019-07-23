شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إخماد حريق ورشة أجهزة كهربائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن غرفة العمليات تبلغت عصر اليوم (الاثنين) عن اندلاع حريق في ورشة للأجهزة الكهربائية على طريق الهجرة في المدينة المنورة.

وأوضح الجهني أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع، حيث اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في ورشة مخصصة للأجهزة الكهربائية.

وأكد متحدث الدفاع المدني أنه تمت السيطرة على الحادث دون تسجيل أي إصابات، وجرى تسليم الموقع لجهة الاختصاص.