سيرة ذاتية موجزة للشيخ عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء

صدر اليوم (الإثنين) أمر ملكي بتعيين الشيخ عبد السلام السليمان عضواً في هيئة كبار العلماء. ويعمل الشيخ السليمان عضو هيئة تدريس في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وحصل الشيخ على درجة الدكتوراه في 2011 من المعهد نفسه عن أطروحته التي كان موضوعها عن الآراء الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في قضايا معاصرة.

كما يدير الشيخ عبد السلام السليمان مؤسسة الدعوة الخيرية التي تهتم بنشر فتاوى وكتب ومحاضرات كبار علماء المملكة. كما أن للمؤسسة مركزا للبث المباشر لدروس ومحاضرات كبار العلماء، ومركزا للمعلومات ومعهدا عاليا للدعوة على الإنترنت. ويشرف الشيخ السليمان كذلك على برنامج “عطاء” الإلكتروني الذي يعنى بتنظيم العمل في الجمعيات الخيرية في المملكة وربطها إلكترونياً، وهو البرنامج الحاصل على جائزة القمة العالمية في الأمم المتحدة. ويعود للشيخ السليمان الفضل في نشر التراث العلمي للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء؛ حيث أشرف على إخراج عدد كبير من كتبه.