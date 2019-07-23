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أكد المرور السعودي أن سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات، يُعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (6).
وأوضح الحساب الرسمي للمرور بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين)، أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في تغريم المُخالف مبلغ يتراوح بين 3 6 آلاف ريال، فضلاً عن حجز المركبة حتى إزالة المُخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر سير المركبة بلا لوحات مُخالفة مرورية.. وهذه عقوبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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