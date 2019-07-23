شرطة الرياض تقدم برامج تثقيفية وتوعوية للمكلفين بمهمة الحج

تواصل شرطة منطقة الرياض، بالتعاون مع إدارة الشؤون القانونية بالأمن العام، استكمال محاور البرنامج التثقيفي التوعوي لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة المكلفين بالمشاركة في مهمة الحج لهذا العام 1440هـ، الذي انطلق منذ يوم الأحد 11/11/1440هـ بناءً على توجيهات مدير الأمن العام الفريق الأول الركن خالد بن قرار الحربي.

وألقيت، صباح اليوم الاثنين 19/11/1440هـ، محاضرتان بالقاعة الرئيسية بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري؛ وذلك تنفيذًا للخطة الإعدادية والتأهيلية المعتمدة لمنسوبي أفرع الأمن العام بالمنطقة.

يذكر أنه اجتمع مدير الأمن العام، يوم الأربعاء الماضي، بقادة قوات أمن الحج في مركز القيادة والسيطرة والتحكم، في إطار استعدادات قوات أمن الحج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وبحث الاجتماع استعدادات قيادات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء مناسكهم.

وأكد الفريق الحربي أهمية تضافر الجهود لاستكمال كافة الترتيبات الميدانية ورفع مستوى الجاهزية، والإعداد لتنفيذ الخطط بالمستوى الذي ينسجم مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وما توفره الدولة من إمكانات غير محدودة لخدمة ضيوف الرحمن وتيسير جميع السبل للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وبيَّن أن نجاح تنفيذ خطط الحج يتطلب من الجميع بذل قصارى جهودهم للحفاظ على الارتقاء المستمر في مستوى تحقيق أهداف المهام الأمنية.

وحث مدير الأمن العام، الجميع على رفع وتيرة الإعداد للمرحلة القادمة التي يكتمل فيها وصول الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والعمل بوتيرة تتوحد فيها مجمل الجهود والخطط، وبما يتوافق مع النجاحات التي تحققت على الصعيد الأمني.

واستعرض خلال الاجتماع الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية والمساندة التي روعي فيها استعراض المستجدات والخطط المستحدثة وسبل تنفيذها، فضلًا عن بحث الأنظمة التقنية الخاصة بالتحقق من حصول الحجاج على تصاريح الحج داخل المشاعر المقدسة وتوثيق هوية المخالفين.

وشدد على أهمية منع وصول الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر، واستمرار ذلك بتفعيل دوريات المتابعة الميدانية، واستمرار متابعة مخالفي نظام الحج داخل المشاعر المقدسة.