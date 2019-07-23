اعتماد البصمة المركزية بكافة إدارات «صحة جازان»

سعيًا للرقي بمستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة بمنطقة جازان، بادرت «صحة جازان» للعمل على مشروع توثيق حضور وانصراف جميع موظفي المنشآت الصحية التابعة لها بنظام البصمة، وربطه بوحدة تحكم ومراقبة مركزية.
وعقد المجلس التنفيذي بصحة جازان، برئاسة مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي، أمس الأحد، بمقر المديرية، اجتماعاً استثنائياً؛ لمناقشة مسودة الدليل التنظيمي والإجرائي لمشروع البصمة المركزية، المقدم من وحدة مراقبة الدوام والتحكم المركزي، خلص الاجتماع لاعتماد المجلس الدليل بصيغته المرفقة.
ويهدف المشروع للاستفادة الكاملة من الموارد البشرية وتوزيعها حسب المعايير المعتمدة لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وتوفير البيانات المباشرة لمتخذي القرار عن كل ما يتعلق بالموارد البشرية.
ويُعد المشروع امتداداً لمبادرات «صحة جازان» لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ في تجويد الخدمة الصحية المقدمة بالمنطقة، وترجمةً لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه ووزير الصحة لبذل الغالي والنفيس في سبيل حصول المواطن والمقيم على خدماته الصحية بيسر وسهولة وذات جودةٍ عالية.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل بالمشروع خلال الأشهر القادمة بعد اكتمال توريد وتركيب الأجهزة والربط وتدريب العاملين عليها.
والبصمة المركزية، هي مشروع يلزم جميع المنشآت الصحية بنظام توثيق حضور وانصراف الموظفين عبر البصمة وربطه بوحدة تحكم مركزية تراقب وتصدر الجزاءات على المخالفين بشكل مركزي.
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