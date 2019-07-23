أمير الشرقية يستقبل سفير البرازيل

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بمكتبه بديوان الإمارة، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو ديلا نينا. وأكد الأمير سعود بن نايف، أن المملكة حريصة على مد جسور التعاون مع دول العالم، بما في ذلك دول أميركا الجنوبية، وتوسيع آفاق الشراكة مع هذه الدول.



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