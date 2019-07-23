3 خطوات لرقمنة صحية الحرس الوطني

فعّلت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني كثيرا من الخدمات الإلكترونية، إذ طبقت الملف الصحي الإلكتروني الموحد، ونظام التصديق الرقمي، وبنية تقنية معلومات متطورة، وتحصلت على شهادة اعتماد نضج البنية التحتية لتقنية المعلومات (INFRAM) المستوى السادس، مقدمة من الجمعية الأميركية للمعلوماتية الصحية (HIMSS)، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، كما استطاعت الحصول على شهادة نضج تطبيق أنظمة المعلومات الصحية الإلكترونية للعيادات الخارجية (O-EMRAM) للمستوى السابع من الجمعية ذاتها، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الحكومة للتحول الرقمي، بما يسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى، وطبقت الشؤون الصحية نظام التصديق الرقمي، وذلك في إطار تسريع المعاملات، ورفع درجة الأمان والموثوقية فيها. الخطوات الـ3 الملف الصحي الإلكتروني الموحد نظام التصديق الرقمي بنية تقنية متطورة



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