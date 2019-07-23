الترجمة بـ80 لغة

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة متمثلة في برنامج المشاركة المجتمعية اتفاقية مشاركة مجتمعية مع جمعية شفاء الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة، لتشغيل مشروع الترجمة الحضورية والآلية خلال موسم الحج. وتتضمن الاتفاقية التزام صحة مكة بإيداع مبلغ الترجمة الحضورية الهاتفية في حساب الجمعية بقيمة 50000 ريال، كما يلزم الطرف الثاني بتوفير أجهزة الترجمة الآلية وعددها 55 جهازا لترجمة 80 لغة.



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