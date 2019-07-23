متابعة 14 مشروعا جنوب وغرب الرياض

واطلع المشاركون في الزيارة على الأعمال الجارية بموقع المركز الإداري في نمار، ونسب الإنجاز فيه، كما وقفوا على مشروع بلدية نمار للتعرف على أسباب تأخر المشروع، إذ أكد رئيس وأعضاء المجلس على ضرورة تسريع الإنجاز والانتهاء منه خلال الأشهر القادمة، وانتقال البلدية إلى المقر الجديد.
كذلك وقف المشاركون على مدخل حي أحد بالشفا لنقل مطالب الأهالي بإيجاد مدخل إضافي للحي، وتم الإيضاح من المسؤولين المرافقين في الزيارة بأنه يوجد مشروع تحت التصميم حاليا، لإيجاد نفق لتحسين مدخل الحي وتطويره، وتمت التوصية بتحسين المدخل وتطويره مؤقتا إلى حين انتهاء العمل في مشروع النفق.
أما المركز الإداري بالشفا، فبعد وقوف المشاركين في الزيارة على تعثر المشروع أوضح المهندس العسكر أنه تم سحب المشروع من المقاول، لتعثره، وجرى فتح المظاريف للترسية على مقاول جديد خلال الفترة القادمة.
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