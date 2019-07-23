مكة المكرمة تتصدر عمليات الإطفاء بـ13 ألف مهمة

تصدرت منطقة مكة المكرمة بقية مناطق المملكة في عدد عمليات الإطفاء التي تمت في 2018، حسب تقرير حديث صادر عن المديرية العامة للدفاع المدني، وذلك بواقع 13835 عملية، وهي الأعلى في العمليات التي تمت على النفايات والمخلفات البالغة 4286 عملية، وكذلك في عمليات الإطفاء السكنية بـ4050 عملية، و1685 عملية متعلقة بالحوادث الكهربائية.

حوادث كهربائية

جاءت منطقة الرياض ثانية بعد مكة المكرمة، إذ بلغت عمليات الإطفاء فيها 10192 عملية، منها 3893 عملية سكنية، و1982 في المخلفات والنفايات و750 عملية في الحوادث الكهربائية.

وجاءت المنطقة الشرقية ثالث مناطق المملكة في عدد عمليات الإطفاء التي قام بها الدفاع المدني للعام الماضي، بواقع 6258 عملية، منها 2364 سكنية، و1454 عملية في المخلفات والنفايات، و750 عملية في الحوادث الكهربائية.

13 منطقة

بلغ إجمالي عمليات الإطفاء التي تمت في مناطق المملكة 44602 عملية في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف. وبلغت في 13 منطقة 15322 عملية سكنية، و11107 عمليات في المخلفات والنفايات، و4385 عملية في الحوادث الكهربائية.

عمليات متعددة

يقوم الدفاع المدني بعمليات إطفاء كثيرة في عدة جهات بالمناطق الإدارية بالمملكة، وعلى نوعيات عدة من المحترق مثل السكنية، الزراعية والحيوانية، المحلات التجارية، المنشآت البترولية، الصناعية، المصانع، الترويحية، الصحة، المستودعات والتخزين، التعليمية، وسائل النقل، الدوائر الحكومية، المؤسسات والشركات الأهلية، الحوادث الكهربائية، المعدات الثقيلة، النفايات والمخلفات.

العمليات الإطفائية

13835 مكة المكرمة

10192 الرياض

6258 الشرقية

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2666 عسير

2155 المدينة المنورة

2003 جازان

1845 القصيم

1619 الجوف

1347 تبوك

1039 حائل

966 الباحة

379 الحدود الشمالية

331 نجران