مكة المكرمة تتصدر عمليات الإطفاء بـ13 ألف مهمة

حوادث كهربائية
جاءت منطقة الرياض ثانية بعد مكة المكرمة، إذ بلغت عمليات الإطفاء فيها 10192 عملية، منها 3893 عملية سكنية، و1982 في المخلفات والنفايات و750 عملية في الحوادث الكهربائية.
وجاءت المنطقة الشرقية ثالث مناطق المملكة في عدد عمليات الإطفاء التي قام بها الدفاع المدني للعام الماضي، بواقع 6258 عملية، منها 2364 سكنية، و1454 عملية في المخلفات والنفايات، و750 عملية في الحوادث الكهربائية.
13 منطقة
بلغ إجمالي عمليات الإطفاء التي تمت في مناطق المملكة 44602 عملية في كل من: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة، الجوف. وبلغت في 13 منطقة 15322 عملية سكنية، و11107 عمليات في المخلفات والنفايات، و4385 عملية في الحوادث الكهربائية.
عمليات متعددة
يقوم الدفاع المدني بعمليات إطفاء كثيرة في عدة جهات بالمناطق الإدارية بالمملكة، وعلى نوعيات عدة من المحترق مثل السكنية، الزراعية والحيوانية، المحلات التجارية، المنشآت البترولية، الصناعية، المصانع، الترويحية، الصحة، المستودعات والتخزين، التعليمية، وسائل النقل، الدوائر الحكومية، المؤسسات والشركات الأهلية، الحوادث الكهربائية، المعدات الثقيلة، النفايات والمخلفات.
العمليات الإطفائية
13835 مكة المكرمة
10192 الرياض
6258 الشرقية
2666 عسير
2155 المدينة المنورة
2003 جازان
1845 القصيم
1619 الجوف
1347 تبوك
1039 حائل
966 الباحة
379 الحدود الشمالية
331 نجران
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