توقعات باستمرار موجة الغبار على عسير والصحة تستنفر

توقع خبراء في الطقس والفلك، أن تشهد منطقة عسير خلال الأيام القادمة هطول أمطار، وتشكُّلا للضباب، خاصة على المرتفعات، إلى جانب تواصل موجة الغبار بشكل متقطع، كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة عسير، خاصة الأجزاء الساحلية منها، وتكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير. فيما استنفرت الشؤون الصحية كوادرها بالتزامن مع موجة الغبار.

تغيرات مناخية

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الغبار متوقع على المناطق الجنوبية خلال هذه الفترة، مضيفا بأن الأتربة لم تكن معهودة قبل 20 سنة، ولكن بسبب التغيرات المناخية توسع نطاق الغبار ليشمل جميع مناطق المملكة، وبالأخص المواقع النائية بالمناطق الجنوبية، وجنوب غرب المملكة، حيث كان الغبار لا يرصد إلا في المناطق الشرقية والشمالية والوسطى والساحل الغربي، بعكس المناطق الجنوبية عندما كانت لا تعرف الغبار والأتربة.

غبار حتى مطلع العام

أشار الزعاق إلى أن المملكة نقطة التقاء جبهي بين الجبهات الشمالية والجنوبية، وفي منتصف الصيف ينطلق منخفض الهند ويمر على الصين، ثم يحتبس في جبال زاجروس في إيران وينطلق بكامل قوته حاملا معه الحرارة، ما يسمى بحرارة السموم، وعندما يصب في الكويت والعراق يحمل معه دقائق الغبار، وهذه الدقائق ينثرها على شكل بساط على الكويت والأجزاء الشمالية والشرقية بالمملكة، ثم يتزحزح حتى يصل إلى منطقة شرورة وجازان، ثم يلتف بسبب الظروف والعوامل الجوية الدافعة إلى منطقة عسير عامة، وأبها وما جاورها خاصة، وقال إن هذا الموسم يسمى الغبيرة في منطقة جازان، ومن المتوقع استمرار الغبار بشكل متقطع حتى غرة السنة الهجرية القادمة.

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أمطار وبرد وضباب

من ناحيته، قال خبير الأحوال الجوية شبيب الحربش، إن مدينة أبها وأجزاء واسعة من منطقة عسير، قد تأثرت خلال اليومين الماضيين بموجة غبار متوسطة الكثافة، ناتجة عن نشاط رياح البوارح الشمالية النشطة، التي هبت على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ونتج عنها تشكل موجة غبار كثيفة نواحي الأحساء ومحافظات الخرج وحوطة بني تميم، وبسبب استمرار نشاط الرياح وتحولها إلى شمالية شرقية ثم شرقية، فقد دفعت تلك الرياح بموجة الغبار نحو مناطق جنوب غرب المملكة، وبالذات عسير، ولا يستبعد أن تتكرر موجات الغبار ولكن بشكل أخف خلال ما تبقى من هذا الأسبوع، خصوصا أن آخر تحديثات مواقع الأحوال الجوية تشير إلى فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تصحب بالبرد والضباب على منطقتي جازان وعسير خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا نهاية هذا الأسبوع، ومعظم أيام الأسبوع المقبل.

حملات توعوية

من جهتها، رفعت صحة عسير جاهزيتها خلال استنفار وتعزيز كوادرها الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، كما قامت بعدة حملات توعوية لجميع فئات المجتمع للوقاية من مخاطر الأتربة والغبار، موصية بعدم الخروج في أوقات الغبار إلا للأعمال الضرورية، والابتعاد قدر المستطاع عن مثيرات الحساسية. وأكدت أهمية وضع الكمامة الطبية لحماية الجهاز التنفسي، والالتزام بالتعليمات الطبية واستخدام الأدوية الخاصة بالأزمات الربوية لتجنب الإصابة، وحماية المريض لنفسه من الأمراض، مع مراعاة إغلاق النوافذ في المنزل جيدا، حفاظا على الصحة.