تهيئة 10% من موظفي الصحة لأدوار قيادية

واختارت الهيئة في المرحلة الأولى من البرنامج 24 ألف موظف من موظفي وزارة الصحة للحصول على البرنامج، والذي يتضمن دروسا في التواصل المؤثر، وقيادة الآخرين، وتأسيس الفرق، والتوافق، والتفاعل.
كما حددت الهيئة المشاركين بالبرنامج عن طريق إجراء دراسة على مجموعة من الموظفين الذين تم ترشيحهم، والذين كان لهم تأثير فعال في منشآتهم ليكونوا جزءا من البرنامج الذي يهدف لبناء قيادات صحية فعالة ومبدعة، حيث يهدف إلى تدريب ما لا يقل عن 10% من موظفي الوزارة ليكونوا مهيئين لأدوار قيادية فاعلة في منشآتهم.
وأنشأت هيئة التخصصات محتوى رقميا مبنيا على نموذج القيادة بوزارة الصحة، ويتكون من 3 محاور رئيسية تتمثل في برامج قيادة الذات، وقيادة الآخرين، وقيادة التغيير، بالإضافة إلى دروس لتأهيل المشاركين ليكونوا ذوي أثر حقيقي في محيطهم.
وألزمت المشاركين بإكمال 6 مواد بالبرنامج تتضمن 22 درسا تعليميا للحصول على شهادة تخرج مقدمة من أكاديمية القيادة الصحية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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