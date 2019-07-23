4 مراحل لحملة الحج عبادة وسلوك في نسختها الـ12

يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الحملة الوطنية الإعلامية لتوعية ضيوف الرحمن «الحج عبادة وسلوك حضاري» في نسختها الثانية عشرة.

زيادة الوعي

عمدت إمارة منطقة مكة المكرمة منذ وقت مبكر إلى وضع الخطط وبرامج العمل اللازمة لإنجاح الحملة الإعلامية والتوعوية بما يحقق الأهداف المنشودة، وبما ينسجم مع حجم الرعاية والاهتمام المقدمة من حكومة المملكة لحجاج بيت الله الحرام، وبإشراف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، ومشاركة أكثر من 30 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص، تواصل حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» في موسمها الحالي تنفيذ خطتها، لتعزيز ورفع الوعي بالأنظمة والتعليمات عبر أربع مراحل، حيث تُعنى الأولى باستقبال ضيوف الرحمن، واستشعار مسؤولية وشرف خدمتهم، وتستهدف سكان منطقة مكة المكرمة، والعاملين في موسم الحج، فيما تحمل المرحلة الثانية رسالة «لماذا التصريح؟» وتهدف للتوعية بأهمية إصدار تصريح الحج وعواقب عدم إصداره، وتستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

عامة الحجاج

في المرحلة الثالثة التي تحمل رسالة «سلوكيات الحج»، تهدف إلى التنويه بأبرز السلوكيات السلبية خلال تأدية فريضة الحج، وتستهدف عامة الحجاج، وأخيراً المرحلة الرابعة التي تحمل رسالة «شكر للعاملين في موسم الحج وللحجاج على التزامهم بالتوجيهات».

خطة الشؤون الإسلامية

استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة في جدة، أمس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن خطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لموسم حج العام الحالي، ومن بينها: برنامج خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن، إضافة لأعمال تطوير وتهيئة المواقيت لاستقبال ضيوف الرحمن، وتأهيل مساجد المشاعر المقدسة، وتجهيز مساجد مكة المكرمة لاستيعاب المصلين خلال موسم الحج، إلى جانب تأهيل الدعاة، وإقامة الندوات، والمحاضرات التوعوية للحجيج، كما اطلع سموه أيضاً على أعمال الوزارة في المنطقة.

شراكات إستراتيجية

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع عِدة شراكات إستراتيجية بين مديرية السجون بالمنطقة، وجامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف لتعزيز مجالات التعاون العلمي، والأكاديمي، والاستشارات البحثية والطبية والتعليمية.

وتأتي الشراكات تأسيساً للتعاون المستمر بين الجامعات، ومديرية السجون بالمنطقة، وتفعيلاً لجانب المسؤولية المجتمعية بين مؤسسات الدولة وتوجيه الجهود الحالية إلى الإسهام في إعادة تأهيل النزلاء، كذلك تفعيل المسارات التدريبية والمهارية لمنسوبي مديرية السجون بالمنطقة، بما يتماشى مع التطور المستمر في عمليات وخدمات السجون.

المراحل الأربعة

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01 استقبال ضيوف الرحمن

02 التوعية بأهمية إصدار تصريح الحج

03 التنويه بأبرز السلوكيات السلبية

04 شكر للعاملين في موسم الحج وللحجاج على التزامهم بالتوجيهات

نجاحات حققتها الحملة

- سجلت انخفاضاً في المخالفات والمخالفين

- تناقص في الحملات الوهمية، وأعداد المخالفين

- تعزيز السلوكيات الإيجابية ممثلة في احترام المكان والأنظمة

- تسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية لخدمة الحجيج

- فعلت رؤية إمارة المنطقة «الحج عبادة وسلوك حضاري»