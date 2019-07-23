تدريب 30 فتاة على القيادة الحديثة بتنمية أبوعريش

وشمل اليوم الأول للدورة التي تستمر 3 أيام وتقدمها المدربة مريم العمير، كثيرا من المحاور التدريبية حول القيادة الحديثة وإنجاز الأعمال بمساعدة فريق العمل، خلال التنظيم والتنسيق ومراقبة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، إلى جانب التعريف بخصائص الإدارة وعناصرها ونماذج المستويات الإدارية، وذلك بمشاركة 30 فتاة.
يُذكر أن برنامج «فذة» يسعى إلى تأهيل الفتيات لقيادة البرامج الاجتماعية والتطوعية، وتحسين القدرات الفردية واكتشاف مناطق القوة والعطاء لدى الفتيات، وتأهيلهن لصناعة وإدارة البرامج النسائية الاجتماعية والتطوعية باحترافية.
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