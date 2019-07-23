1092 مستفيدا من 45 برنامجا تدريبيا

ختمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي بأكثر من 45 برنامجا، نفذت في مقرات التدريب بمكاتب التعليم بالمنطقة.‬

‫وبيّن مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد عريشي، أن مراكز التدريب الـ5 التي تتوزع بمحافظات المنطقة استقبلت أكثر من 856 متدربا، إذ التحق المتدربون بـ27 برنامجا تدريبيا تنوعت موضوعاتها بين النظرية والتطبيقية والتدريس الفعال، والقيادة المؤثرة وربط التقنية بالتعليم والتجارب العالمية في التعليم والتصميم والتعلم النشط، وإدارة الصف وبناء الاختبارات، وغيرها من العناوين التي تسهم في تجويد العمل داخل المدرسة وحجرة الصف، مضيفا بأن عدد الأيام التدريبية بلغ 92 يوما بمجمل ساعات بلغ 224 ساعة.

وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث «بنات» أشواق صالح، أن عدد المتدربات بلغ 236 متدربة توزعن على 4 مراكز تدريبية والتحقن بـ18 برنامجا، فيما بلغت عدد الأيام 56 وعدد الساعات 224.