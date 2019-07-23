وبيّن مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد عريشي، أن مراكز التدريب الـ5 التي تتوزع بمحافظات المنطقة استقبلت أكثر من 856 متدربا، إذ التحق المتدربون بـ27 برنامجا تدريبيا تنوعت موضوعاتها بين النظرية والتطبيقية والتدريس الفعال، والقيادة المؤثرة وربط التقنية بالتعليم والتجارب العالمية في التعليم والتصميم والتعلم النشط، وإدارة الصف وبناء الاختبارات، وغيرها من العناوين التي تسهم في تجويد العمل داخل المدرسة وحجرة الصف، مضيفا بأن عدد الأيام التدريبية بلغ 92 يوما بمجمل ساعات بلغ 224 ساعة.
وأوضحت مديرة إدارة التدريب والابتعاث «بنات» أشواق صالح، أن عدد المتدربات بلغ 236 متدربة توزعن على 4 مراكز تدريبية والتحقن بـ18 برنامجا، فيما بلغت عدد الأيام 56 وعدد الساعات 224.
كانت هذه تفاصيل خبر 1092 مستفيدا من 45 برنامجا تدريبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.