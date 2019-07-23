1410 أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج

وقالت الصحة، إنه تم تكليف 400 طبيب من كل التخصصات، و785 ممرضا وممرضة، إضافة إلى أكثر من 225 فنيا وفنية بجميع الأقسام الطبية المساعدة، مع إعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والحالات الحرجة، إذ تم تجهيز قسم الطوارئ بطاقة سريرية تبلغ 70 سريرا مجهزا رقميا، ومزودا بأحدث الأجهزة الطبية.
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