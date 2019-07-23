1410 أطباء وممارسين صحيين لخدمة الحجيج

أوضحت وزارة الصحة أن مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، يواصل تقديم خدماته لحجاج بيت الله، إذ تم إعداد خطة عمل متكاملة لتوفير أفضل مستويات الرعاية الطبية، بدعم كل الأقسام والعيادات بالكوادر الطبية المتخصصة والمدربة، وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة، استمرارا لما تقوم به «الصحة» من جهود للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وقالت الصحة، إنه تم تكليف 400 طبيب من كل التخصصات، و785 ممرضا وممرضة، إضافة إلى أكثر من 225 فنيا وفنية بجميع الأقسام الطبية المساعدة، مع إعطاء الأولوية لأقسام الطوارئ والحالات الحرجة، إذ تم تجهيز قسم الطوارئ بطاقة سريرية تبلغ 70 سريرا مجهزا رقميا، ومزودا بأحدث الأجهزة الطبية.