50 نقطة لاسلكية في البهيتة والشامية

تفقّد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبدالعزيز سالم الرويس، نقطة فرز «البهيتة» المركزية و«طريق الشامية»، وذلك في إطار استعدادات الهيئة لانطلاق موسم الحج. ووقف الرويس على جاهزية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، للتأكد من عملها بكفاءة في المنطقة التي تشهد كثافة بشرية عالية خلال مرور الحجاج عبرها في طريقهم إلى مكة المكرمة، في ظرف زمني محدود، الأمر الذي يستلزم حشد كل الإمكانات التقنية والبشرية للتشغيل والمراقبة، وتقديم أرقى الخدمات للحجاج والزائرين.

كما اطلع المحافظ على استعدادات الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، واختبر رفقة فريق من المختصين جاهزية منطقة «البهيتة» وطريق «الشامية» لاستقبال وإرسال الاتصالات والبيانات بكفاءة عالية، بعدما تم تجهيزها بـ50 نقطة إرسال بيانات لاسلكية «Wi-Fi»، وتوفير 4 أبراج اتصال تدعم تقنية الجيل الرابع.