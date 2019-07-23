50 نقطة لاسلكية في البهيتة والشامية

كما اطلع المحافظ على استعدادات الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، واختبر رفقة فريق من المختصين جاهزية منطقة «البهيتة» وطريق «الشامية» لاستقبال وإرسال الاتصالات والبيانات بكفاءة عالية، بعدما تم تجهيزها بـ50 نقطة إرسال بيانات لاسلكية «Wi-Fi»، وتوفير 4 أبراج اتصال تدعم تقنية الجيل الرابع.
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