وتم على الفور مصادرة كامل الكميات الغذائية الموجودة بالشاحنتين، والتي قدرت بـ178 كرتون دجاج، و253 كرتون كيك، وتم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة، والتحفظ على الشاحنتين المخالفتين، وإعداد محاضر بالواقعتين.
كما أتلفت بلدية العزيزية الفرعية 48 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملة التي تقوم بها البلدية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية.
من جهة أخرى، واصلت بلدية العمرة الفرعية إزالة الحظائر والمسالخ العشوائية الموجودة على امتداد طريق علي بن أبي طالب، إذ تمت إزالة 22 حظيرة ومسلخا عشوائيا بمشاركة الجهات الأمنية، وتهدف الحملة إلى إزالة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة مواد غذائية وإزالة عشوائيات بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.