مصادرة مواد غذائية وإزالة عشوائيات بمكة

ضبطت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة شاحنتين مخالفتين لنقل المواد الغذائية، تفتقدان الاشتراطات الصحية، إذ لوحظ سوء التخزين وتعرض المواد الغذائية لدرجات حرارة عالية.

وتم على الفور مصادرة كامل الكميات الغذائية الموجودة بالشاحنتين، والتي قدرت بـ178 كرتون دجاج، و253 كرتون كيك، وتم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة، والتحفظ على الشاحنتين المخالفتين، وإعداد محاضر بالواقعتين.

كما أتلفت بلدية العزيزية الفرعية 48 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال الحملة التي تقوم بها البلدية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية.

من جهة أخرى، واصلت بلدية العمرة الفرعية إزالة الحظائر والمسالخ العشوائية الموجودة على امتداد طريق علي بن أبي طالب، إذ تمت إزالة 22 حظيرة ومسلخا عشوائيا بمشاركة الجهات الأمنية، وتهدف الحملة إلى إزالة التلوث البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.